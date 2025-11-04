3.68 BYN
Министр культуры Беларуси: Кинематографисты Узбекистана очень любят снимать в Беларуси
День узбекского кино прошел на минском фестивале "Лістапад", а 4 ноября в Ташкенте стартовали дни белорусского кино. Начали с презентации фильма "Классная".
Сюжетная линия о том, как молодой специалист по распределению попадает в сельскую школу, оказалась близкой и ташкентскому зрителю. Показ прошел во Дворце кино имени узбекского поэта и философа Алишера Навои.
Есть совместные проекты в кинематографе у Беларуси и Узбекистана. В частности, фильм "Узбечка" создан при поддержке "Беларусьфильма".
Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:
"Кинематографисты Узбекистана очень любят снимать в Беларуси, у них есть о чем снимать в Беларуси, у нас есть чем им помочь в этом. Мы будем на рабочих встречах проговаривать и сотрудничество между театрами, и сотрудничество между нашими мастерами искусства, в том числе народными мастерами. И выставочные проекты совместные, и, как я уже сказал, кино в том числе, конечно. Очень много точек соприкосновения. У нас есть, несмотря на различия культурные, несмотря на огромное расстояние, которое нас разделяет, у нас очень много общего с Узбекистаном".
А вечером 4 ноября в оперном театре Ташкента выступят белорусские артисты: ансамбль песни, музыки и танца "Белые росы", фольклорная группа "Купалинка" и вокальная группа "Чистый голос". Узбекистан услышит солистов Большого театра, а также артистов Национального академического народного оркестра имени Жиновича.