Министр культуры Беларуси: Кинематографисты Узбекистана очень любят снимать в Беларуси

"Кинематографисты Узбекистана очень любят снимать в Беларуси, у них есть о чем снимать в Беларуси, у нас есть чем им помочь в этом. Мы будем на рабочих встречах проговаривать и сотрудничество между театрами, и сотрудничество между нашими мастерами искусства, в том числе народными мастерами. И выставочные проекты совместные, и, как я уже сказал, кино в том числе, конечно. Очень много точек соприкосновения. У нас есть, несмотря на различия культурные, несмотря на огромное расстояние, которое нас разделяет, у нас очень много общего с Узбекистаном".