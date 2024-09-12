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Министр обороны Нидерландов заявил о поставке Киеву истребителей F-16

Война до последнего украинца продолжается. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявляет, что страна поставила Киеву первую партию истребителей F-16. Оставшиеся будут направлены на нужды ВСУ в ближайшие месяцы.

Всего Амстердам пообещал Украине 24 истребителя, но ни точных дат поставок, ни условий, на которых самолеты передадут в пользование, не озвучены. Кроме того, Нидерланды выделяют 400 млн евро на программу вооружения украинской армии современными дронами для наблюдения, защиты и атак.

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