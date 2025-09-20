3.64 BYN
Министр Шакалене потребовала сбивать российские самолеты
Автор:Редакция news.by
Удивительную воинственность проявляет Литва. В связи с инцидентом в Эстонии, министр обороны Довиле Шакалене фактически потребовала сбивать российские самолеты.
Она предложила брать пример с Турции, которая 10 лет назад атаковала Су-24 на границе с Сирией.
Литовскому министру давать такие советы тем проще, что такого рода решения принимает не она. Ответственность за эскалацию, в случае чего, ей не грозит.
Фото РИА Новости