Минобороны Индии опровергло сообщения о приостановке военных закупок в США

Индийское военное ведомство отрицает факт приостановки закупок военной техники у США, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Информация агентства Reuters о приостановке Индией закупок оборонных товаров в США является ложной и сфабрикованной", - заявил высокопоставленный представитель индийского военного ведомства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Нью-Дели приостанавливает закупку вооружений у США из-за повышенных пошлин на индийские товары, введенных американцами.

Речь шла о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin.

По данным агентства, Индия планировала отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон в ближайшие недели для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена. Раджнатха Сингх также планировал объявить о покупке шести разведывательных самолетов Boeing P8I и вспомогательных систем для ВМС Индии.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди в феврале 2025 года объявили о продолжении закупок индийской стороной американских вооружений и налаживании совместного производства ряда их наименований.