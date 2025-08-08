3.71 BYN
Минобороны Индии опровергло сообщения о приостановке военных закупок в США
Индийское военное ведомство отрицает факт приостановки закупок военной техники у США, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Информация агентства Reuters о приостановке Индией закупок оборонных товаров в США является ложной и сфабрикованной", - заявил высокопоставленный представитель индийского военного ведомства.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Нью-Дели приостанавливает закупку вооружений у США из-за повышенных пошлин на индийские товары, введенных американцами.
Речь шла о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin.
По данным агентства, Индия планировала отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон в ближайшие недели для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена. Раджнатха Сингх также планировал объявить о покупке шести разведывательных самолетов Boeing P8I и вспомогательных систем для ВМС Индии.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди в феврале 2025 года объявили о продолжении закупок индийской стороной американских вооружений и налаживании совместного производства ряда их наименований.
6 августа Трамп ввел дополнительный в 25 % на индийские товары. В результате общая пошлина на их экспорт в США выросла до 50 % - один из самых высоких показателей среди всех торговых партнеров Соединенных Штатов.