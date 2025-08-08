Reuters: Индия приостанавливает закупки вооружений у США из-за новых пошлин

Индия приостанавливает планы по закупке американского оружия и авиатехники из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, пишет БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.

По информации Reuters, переговоры о закупках Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin (LMT.N), были приостановлены из-за тарифов.

Индия планировала в ближайшие недели отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена.

Как сообщается, во время этой поездки Сингх также планировал объявить о покупке 6 разведывательных самолетов Boeing P8I и вспомогательных систем для ВМС Индии.

По мнению источника, закупки военной продукции могут быть осуществлены, как только Индия прояснит тарифы и направление двусторонних отношений, но не так скоро, как ожидается.