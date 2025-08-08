3.71 BYN
Reuters: Индия приостанавливает закупки вооружений у США из-за новых пошлин
Индия приостанавливает планы по закупке американского оружия и авиатехники из-за новых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, пишет БЕЛТА со ссылкой на агентство Reuters.
По информации Reuters, переговоры о закупках Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin (LMT.N), были приостановлены из-за тарифов.
Индия планировала в ближайшие недели отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена.
Как сообщается, во время этой поездки Сингх также планировал объявить о покупке 6 разведывательных самолетов Boeing P8I и вспомогательных систем для ВМС Индии.
По мнению источника, закупки военной продукции могут быть осуществлены, как только Индия прояснит тарифы и направление двусторонних отношений, но не так скоро, как ожидается.
6 августа Трамп ввел дополнительный тариф в 25 % на индийские товары. В результате общая пошлина на индийский экспорт выросла до 50 % - один из самых высоких показателей среди всех торговых партнеров США.