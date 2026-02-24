3.73 BYN
Мир к 4 июля - Трамп добивается сделки, ЕС ее торпедирует
Автор:Редакция news.by
Как сообщает агентство Bloomberg, времени у Зеленского остается все меньше: Дональд Трамп намерен добиться завершения конфликта к 4 июля - 250-му Дню американской независимости.
Однако перспективы прекращения огня остаются довольно туманными вопреки усилиям Трампа. Намерение поддерживать Украину деньгами и оружием подтвердили 24 февраля депутаты Европарламента, а также прибывшие в Киев лидеры стран ЕС. Канцлер Мерц накануне высказался, что конфликт может завершиться лишь поражением России, и Германия приложит к этому максимум усилий. Премьер-министр Италии Мелони заявила, что Евросоюз потратил на финансирование ВСУ и Киева 200 миллиардов евро - причем, останавливаться на этом ни Европа, ни страны НАТО не намерены.