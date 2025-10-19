Мирные митинги в поддержку Палестины проходят в Испании

К миру на Ближнем Востоке призвали участники манифестаций в поддержку Палестины, которые проходят в центре Мадрида и Барселоны. Люди вышли на улицы после того, как хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС было нарушено. Обе стороны обвиняют в срыве компромисса друг друга. Испанские протестующие призвали к избежанию дальнейшей эскалации и соблюдению согласованного мирного плана. Митинги с аналогичными призывами проходят и в других европейских городах - Милане, Париже, Лиссабоне.