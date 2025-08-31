Миропорядок без США? Ведущие медиа оценивают значимость саммита ШОС в Тяньцзине

Саммит ШОС ожидаемо оказался под пристальным вниманием ведущих мировых СМИ, в том числе и западных. Аналитики и эксперты высоко оценивают важность встречи в Тяньцзине, которая, бесспорно, отмечает новую веху в меняющейся картине глобального мира.

Значимое событие дружбы, единства и сотрудничества - так описывают саммит "Чайна Дэйли" и Синьхуа. А немецкий "Шпигель" беспокоится, что Россия и Китай в рамках ШОС формируют своего рода альтернативу западным союзам. О том же предупреждает агентство Рейтерс: "Си Цзиньпин воспользуется саммитом, чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть миропорядок без участия Америки, а также оказать серьезную дипломатическую поддержку России, пострадавшей от санкций".