Мировые политики обсуждают саммит на Аляске и строят догадки о дальнейшей судьбе Киева

"Путин и Трамп заслуживают уважения за проведение саммита, потому что пока между странами идет диалог на высоком уровне, мир становится безопаснее. Снова доказано: разрешение войны в Украине не на поле боя, а за столом переговоров. Мир может быть достигнут только путем переговоров, диалога и сохранения открытыми дипломатических каналов. Мы, венгры, представляем эту позицию три с половиной года против Брюсселя и европейских политиков войны".