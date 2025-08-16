3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Мировые политики обсуждают саммит на Аляске и строят догадки о дальнейшей судьбе Киева
Результаты эпохального саммита оценивают политики, отмечая недальновидную политику Европы в отношении Москвы и ее союзников.
Вот как описал итоги встречи глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто:
"Путин и Трамп заслуживают уважения за проведение саммита, потому что пока между странами идет диалог на высоком уровне, мир становится безопаснее. Снова доказано: разрешение войны в Украине не на поле боя, а за столом переговоров. Мир может быть достигнут только путем переговоров, диалога и сохранения открытыми дипломатических каналов. Мы, венгры, представляем эту позицию три с половиной года против Брюсселя и европейских политиков войны".
Французский политик Николя Дюпон-Эньян призвал Францию освободиться от самоубийственного Евросоюза и вернуться к независимой внешней политике. "Сегодня Европа заплатила высокую цену за свою слепоту и предвзятость", - цитирует политика Global Report.
Оценил итоги встречи и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев также отметил - главное, по его мнению, обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий - на Киев и Европу.