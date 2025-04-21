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Моди проведет экстренное совещание после заявления Пакистана о скором ударе Индии по нему
Премьер-министр Индии Нарендра Моди 30 апреля проведет заседание комитета кабинета министров по политическим вопросам, в который входит, в частности, глава Минобороны. Об этом сообщает interfax.ru, ссылаясь на газету The Economic Times.
Газета отмечает, что этот комитет играет решающую роль в экономических и политических стратегиях Индии, а его созыв "подчеркивает серьезность ситуации".
Министры проведут совещание на фоне того, как в ночь на среду министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад располагает "заслуживающими доверия разведданными", указывающими на то, что Индия намерена нанести удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.
Тарар обвинил Дели в "безосновательных и выдуманных обвинениях" в том, что Пакистан имеет отношение к терактам в Пахалгаме.
Ранее Моди распорядился наделить вооруженные силы страны "полной свободой для принятия решений о форме, целях и сроках" ответа Индии на террористическую атаку.
22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек. Индийские СМИ писали, что за атакой стояли семь нападавших, среди них были трое пакистанцев и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.
После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, в частности, было закрыто воздушное пространство, аннулированы визы, что привело к значительному росту напряженности между двумя странами.