Молдавские махинации - партия Санду сохраняет власть

Голос народа или махинации режима Санду - в Молдове по итогам обработки более 99 % бюллетеней на зарубежных участках правящая партия "Действие и солидарность" получает чуть менее 50 % голосов и сохраняет большинство мандатов в парламенте.

Оппозиция, в которую входит Патриотический блок, получит 48 из 101 депутатского мандата. При этом внутри страны оппозиция получила более 49,5 %, опередив партию Санду.

Парламентские выборы в Молдове сопровождались скандалами. Так, на видео попал момент, на котором, предположительно, сотрудник ЦИК Молдовы сжигает бюллетени с голосами за оппозицию.

В Европе было открыто рекордное количество избирательных участков, более 300. При этом электоральная активность там была зафиксирована на минимальном уровне.

В России открыли всего 2 участка, на них сумели проголосовать лишь чуть более 4 тыс. граждан Молдовы. При этом на примерно полумиллионную диаспору было выдано всего 10 тыс. бюллетеней.

В Приднестровье, где проживает 280 тыс. молдаван, количество участков было сокращено до 12, выдано всего 23 тыс. бюллетеней.