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Молдова за 10 дней потратила на закупку электроэнергии более 15 млн евро

Молдова за 10 дней потратила на закупку электроэнергии более 15 млн евро

Компания Energocom подсчитала, что за первые десять дней с начала 2025 года потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдовы более 15 млн евро, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

С 16 декабря в Молдове введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдовы Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдовы в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

"За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт.ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт.ч. Energocom ведет постоянный диалог со своими партнерами за рубежом для выявления лучших ценовых предложений", - сообщает компания на своей странице в соцсети Facebook.

Компания отмечает, что закупка производилась на основе двусторонних договоров двусторонних контрактов и доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии.

В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдову из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 млн долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 млн долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдова и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.

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