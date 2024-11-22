Молдова за 10 дней потратила на закупку электроэнергии более 15 млн евро

Компания Energocom подсчитала, что за первые десять дней с начала 2025 года потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдовы более 15 млн евро, пишет БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

С 16 декабря в Молдове введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдовы Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдовы в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.

"За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт.ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт.ч. Energocom ведет постоянный диалог со своими партнерами за рубежом для выявления лучших ценовых предложений", - сообщает компания на своей странице в соцсети Facebook.

Компания отмечает, что закупка производилась на основе двусторонних договоров двусторонних контрактов и доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии.

В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдову из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 млн долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 млн долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.