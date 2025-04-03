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Мощный ураган срывает крыши домов в Сибири. Узнали, что происходит в регионе
Мощный ураган обрушился на Сибирь. В нескольких регионах Сибирского федерального округа продолжает бушевать ураганный ветер, скорость порывов достигает 30 м/с.
По данным синоптиков, непогода продлится как минимум до воскресенья, 6 апреля, принеся с собой новые разрушения и усугубив и без того сложную ситуацию. О том, что происходит в регионе и каковы последствия непогоды - в материале URA.RU.
Кемеровская область
В Новокузнецке непогода повалила дерево, пострадал человек. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь.
Шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Ветер повредил электросетевые объекты в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, также в Новокузнецке и Новокузнецком районе.
Новосибирская область
Часть Новосибирска и шесть районов региона остались без электроснабжения. Более всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы.
Хакасия
В Хакасии к селу Калинино приближается обширный пал травы. Местные власти призывают жителей помочь в тушении.
На территории Усть-Абаканского района ввели режим ЧС. Об этом сообщили telegram-канал главы района.
Произошли массовые отключения электричества в Хакасии. Был введен особый режим работы компании "Россети Сибирь".
Алтайский край
Из-за штормового ветра произошли массовые отключения электричества в пяти районах Алтайского края. Был введен особый режим работы компании "Россети Сибирь".
Красноярский край
Красноярском крае бушует пылевая буря. Видимость в некоторых районах упала до 2-3 метров.
Также очевидцы сообщают об огненных смерчах в окрестностях Красноярска из-за стремительного распространения палов травы. Полиция региона переведена в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности населения.
Вспыхнул пожар из-за урагана и в селе Каптырево в Шушенском районе. Огонь стремительно распространяется по улице.
Всего в регионе ликвидируют более 20 пожаров. Тушение осложняет сильный ветер. Не работают светофоры, с крыш срывает шифер, со зданий слетает кровля.
В Минусинске власти начали эвакуацию жителей Юго-Восточного микрорайона. К месту ЧП уже подогнали автобусы.
На улице Северо-Енисейской повреждена крыша здания. В результате обрушения под завалами оказался мужчина. Его доставили в больницу.