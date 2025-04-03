Мощный ураган срывает крыши домов в Сибири. Узнали, что происходит в регионе

Фото: Информационное агентство Запад24 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0373ecdd-a3fe-4f1b-8ba1-2f598610a8c3/conversions/03cbd365-9724-462d-a857-1eeb1bc6977f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0373ecdd-a3fe-4f1b-8ba1-2f598610a8c3/conversions/03cbd365-9724-462d-a857-1eeb1bc6977f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0373ecdd-a3fe-4f1b-8ba1-2f598610a8c3/conversions/03cbd365-9724-462d-a857-1eeb1bc6977f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0373ecdd-a3fe-4f1b-8ba1-2f598610a8c3/conversions/03cbd365-9724-462d-a857-1eeb1bc6977f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Информационное агентство Запад24

Мощный ураган обрушился на Сибирь. В нескольких регионах Сибирского федерального округа продолжает бушевать ураганный ветер, скорость порывов достигает 30 м/с.



По данным синоптиков, непогода продлится как минимум до воскресенья, 6 апреля, принеся с собой новые разрушения и усугубив и без того сложную ситуацию. О том, что происходит в регионе и каковы последствия непогоды - в материале URA.RU.

Кемеровская область

В Новокузнецке непогода повалила дерево, пострадал человек. Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь.

Шквалистый ветер привел к технологическим нарушениям на сетях. Ветер повредил электросетевые объекты в Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, также в Новокузнецке и Новокузнецком районе.

Новосибирская область

Часть Новосибирска и шесть районов региона остались без электроснабжения. Более всего пострадали Черепановский, Кочковский, Карасукский и Чулымский районы.

Хакасия

В Хакасии к селу Калинино приближается обширный пал травы. Местные власти призывают жителей помочь в тушении.

На территории Усть-Абаканского района ввели режим ЧС. Об этом сообщили telegram-канал главы района.

Произошли массовые отключения электричества в Хакасии. Был введен особый режим работы компании "Россети Сибирь".

Алтайский край

Из-за штормового ветра произошли массовые отключения электричества в пяти районах Алтайского края. Был введен особый режим работы компании "Россети Сибирь".

Красноярский край

Красноярском крае бушует пылевая буря. Видимость в некоторых районах упала до 2-3 метров.

Также очевидцы сообщают об огненных смерчах в окрестностях Красноярска из-за стремительного распространения палов травы. Полиция региона переведена в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности населения.

Вспыхнул пожар из-за урагана и в селе Каптырево в Шушенском районе. Огонь стремительно распространяется по улице.

Всего в регионе ликвидируют более 20 пожаров. Тушение осложняет сильный ветер. Не работают светофоры, с крыш срывает шифер, со зданий слетает кровля.

В Минусинске власти начали эвакуацию жителей Юго-Восточного микрорайона. К месту ЧП уже подогнали автобусы.