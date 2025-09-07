Мощный взрыв прогремел в Индиане на химическом предприятии

ЧП произошло в американском штате Индиана. Там сильный пожар разгорелся на химическом предприятии. Правоохранители полностью перекрыли район, в котором произошел инцидент. На месте работает группа специалистов по борьбе с опасными веществами и несколько пожарных расчетов.