Мощный взрыв прогремел в Индиане на химическом предприятии

ЧП произошло в американском штате Индиана. Там сильный пожар разгорелся на химическом предприятии. Правоохранители полностью перекрыли район, в котором произошел инцидент. На месте работает группа специалистов по борьбе с опасными веществами и несколько пожарных расчетов.

Информация о пострадавших и возможной утечке химикатов неизвестна. Власти попросили местных жителей оставаться в помещении, держать окна и двери закрытыми. Не исключается эвакуация. Очевидцы рассказали, что пожару предшествовал мощный взрыв.

