3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Мощный взрыв прогремел в Индиане на химическом предприятии
Автор:Редакция news.by
ЧП произошло в американском штате Индиана. Там сильный пожар разгорелся на химическом предприятии. Правоохранители полностью перекрыли район, в котором произошел инцидент. На месте работает группа специалистов по борьбе с опасными веществами и несколько пожарных расчетов.
Информация о пострадавших и возможной утечке химикатов неизвестна. Власти попросили местных жителей оставаться в помещении, держать окна и двери закрытыми. Не исключается эвакуация. Очевидцы рассказали, что пожару предшествовал мощный взрыв.