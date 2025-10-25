Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Мощный взрыв произошел в многоэтажном доме в Сочи: есть жертвы

В Сочи произошел мощный взрыв в жилом доме. Погиб один человек, еще три получили травмы. Взрывной волной на пятом этаже здания выбило часть стены и стекла в нескольких квартирах. Повреждены припаркованные автомобили и соседние постройки.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона. На место происшествия прибыли спасатели и оперативно потушили пожар. Жителей дома эвакуировали, район оцеплен.

Специалисты продолжают разбирать завалы и устанавливать точные причины взрыва. Возбуждено уголовное дело.

Разделы:

В миреПроисшествияРоссия

Теги:

взрывСочи