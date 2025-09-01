Мощное землетрясение в Афганистане: сотни погибших и тысячи раненых

Срочные сообщения из Афганистана. В результате разрушительного землетрясения погибли около 500 человек, более 1000 получили ранения. Подземные толчки зафиксированы на востоке страны неподалеку от города Джелалабад, магнитуда составила 6,0. Десятки домов погребены под завалами.



Власти призывают гуманитарные организации оказать помощь в спасательных работах в отдаленных горных районах, в некоторые из-за оползней и наводнений можно добраться только по воздуху.



Отголоски землетрясения ощущались также в Пакистане и Индии.