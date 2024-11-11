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Мощное землетрясение в Китае. Стихия затронула более 100 млн человек
Мощное землетрясение на юго-западе Китая. Магнитуда в Тибете составила 7,1. Погибли 53 человека, еще 62 пострадали. Обрушилось более тысячи домов. Под завалами могут находиться люди. В пострадавших районах идет эвакуация населения из-за опасности афтершоков.
Толчки ощущались также в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.
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