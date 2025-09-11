3.64 BYN
Москва готовится принять "Интервидение"
Автор:Лидия Заблоцкая
"Интервидение" снова объединяет. В Москву, столицу международного музыкального конкурса, продолжают прибывать делегации 23 стран мира.
Инициатива возродить легендарный песенный форум из 70-х, который вне политики, принадлежит России (подробности в видео).
