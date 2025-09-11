Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Москва готовится принять "Интервидение"

"Интервидение" снова объединяет. В Москву, столицу международного музыкального конкурса, продолжают прибывать делегации 23 стран мира.

Инициатива возродить легендарный песенный форум из 70-х, который вне политики, принадлежит России (подробности в видео).

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать в официальных аккаунтах:

• Телеграм: @intervision_world
• VK: intervision.world
• Сайт: https://intervision.world
• Instagram: @intervision.world

