МВД Грузии: задержано пятеро организаторов акции протеста в Тбилиси
Муниципальные выборы в Грузии западные НПО и НКО попытались обернуть в цветную революцию и вывели на улицы Тбилиси протестующих под флагами ЕС и США.
Демонстранты требовали правительство сложить полномочия и вернуть курс на сближение с Евросоюзом. Якобы мирная акция, как заявляли ее организаторы, почти сразу переросла в погромы, вандализм, поджоги и выстраивание баррикад. Протестующие пытались взять штурмом президентский дворец. Полиция была вынуждена применить спецсредства.
В ходе беспорядков пострадали 21 правоохранитель и 6 демонстрантов. МВД Грузии заявило о задержании всех пятерых членов оргкомитета протестной акции.
Среди них - бывшие генпрокурор и замначальника Генштаба страны, а также члены оппозиционных партий. Премьер Грузии возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в Тбилиси, обвинив его в попытке свержения конституционного строя.