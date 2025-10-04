Муниципальные выборы в Грузии западные НПО и НКО попытались обернуть в цветную революцию и вывели на улицы Тбилиси протестующих под флагами ЕС и США.

Демонстранты требовали правительство сложить полномочия и вернуть курс на сближение с Евросоюзом. Якобы мирная акция, как заявляли ее организаторы, почти сразу переросла в погромы, вандализм, поджоги и выстраивание баррикад. Протестующие пытались взять штурмом президентский дворец. Полиция была вынуждена применить спецсредства.