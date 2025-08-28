Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На фестивале "Томатина" в Испании на снаряды пустили 120 тонн помидоров

 В Испании отгремел традиционный фестиваль "Томатина". Улицы небольшого города Буньоле окрасились в красный цвет и заполнились ароматами томатов. Сигналом к началу схватки послужил залп водяных пушек, после чего в городе воцарился хаос. Тысячи участников фестиваля забросали друг друга овощами.

В этом году на "снаряды" испанцы пустили 120 тонн помидоров. Битва, получившая известность во всем мире, проводится ежегодно в последнюю среду августа.

