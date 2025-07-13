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На фестивале в Сан-Фермин бык ранил шестерых туристов
Автор:Редакция news.by
На фестивале в Сан-Фермин в испанском городе Памплона бык травмировал шестерых туристов.
В течение девяти дней там проводятся традиционные забеги с разъяренными животными по узким улочкам города. Дистанцию в 850 м смельчаки пробегают, как правило, за две с лишним минуты. Участником может стать любой желающий, но большинство все же предпочитают наблюдать за этим аттракционом с безопасного места.