На фестивале в Сан-Фермин бык ранил шестерых туристов

В течение девяти дней там проводятся традиционные забеги с разъяренными животными по узким улочкам города. Дистанцию в 850 м смельчаки пробегают, как правило, за две с лишним минуты. Участником может стать любой желающий, но большинство все же предпочитают наблюдать за этим аттракционом с безопасного места.