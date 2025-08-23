На фронт. Судьба украинских беженцев в Нидерландах решена

В Нидерландах намерены пойти против директивы Евросоюза и начать депортировать украинских мужчин. Об этом говорится в программе местной "Партии свободы", представленной в преддверии осенних досрочных парламентских выборов.

В планах политобъединения также усиление контроля полиции над беженцами и приостановка всех программ по воссоединению семей мигрантов. Цель - высылка совершеннолетних украинских мужчин на их родину для восполнения дефицита в рядах ВСУ.