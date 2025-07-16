На исландском полуострове Рейкьянес началось очередное извержение вулкана

В Исландии началось очередное извержение вулкана на полуострове Рейкьянес. Местные власти привели в состояние готовности силы гражданской обороны. В пределах города Гриндвак риск извержения отсутствует.

За последние четыре года вулкан извергается уже в 12-й раз. В прошлый раз он проснулся в апреле. Тогда из-за вулканической активности эвакуировали туристов с популярного курорта и знаменитого термального озера Голубая лагуна.