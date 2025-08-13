3.72 BYN
На Камчатке за сутки зафиксировано 37 афтершоков
Автор:Редакция news.by
Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировано 37 сейсмособытий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"За сутки произошло 37 афтершоков. В населенных пунктах ощущалось четыре из них силой от двух до трех баллов", - сообщили в ГУ МЧС по региону.
В пунктах временного размещения остаются 30 человек. За предыдущие сутки на Камчатке произошло 18 афтершоков, ощущаемых сейсмособытий не было.
В настоящее время в регионе активность зафиксирована на семи вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.