На Камчатке за сутки зафиксировано 37 афтершоков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43074bca-b1de-4bcc-a2c9-171baceedde9/conversions/fa27775e-3dcf-4165-b7ae-ea34e9b4959c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43074bca-b1de-4bcc-a2c9-171baceedde9/conversions/fa27775e-3dcf-4165-b7ae-ea34e9b4959c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43074bca-b1de-4bcc-a2c9-171baceedde9/conversions/fa27775e-3dcf-4165-b7ae-ea34e9b4959c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43074bca-b1de-4bcc-a2c9-171baceedde9/conversions/fa27775e-3dcf-4165-b7ae-ea34e9b4959c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировано 37 сейсмособытий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"За сутки произошло 37 афтершоков. В населенных пунктах ощущалось четыре из них силой от двух до трех баллов", - сообщили в ГУ МЧС по региону.

В пунктах временного размещения остаются 30 человек. За предыдущие сутки на Камчатке произошло 18 афтершоков, ощущаемых сейсмособытий не было.