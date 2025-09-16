3.64 BYN
На конференции МАГАТЭ представлен проект декларации о запрете ударов по ядерным объектам
Автор:Редакция news.by
Шесть стран потребовали запрета на атаки по ядерным объектам. На 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ Беларусь, Россия, Китай, Венесуэла, Никарагуа, Иран и еще ряд государств представили проект декларации, призывающей к абсолютному запрету любых нападений на ядерную инфраструктуру и сохранению суверенитета в этой сфере.
Согласно тексту резолюции, все страны могут пользоваться неотъемлемым правом развивать ядерную энергетику в мирных целях и "имеют право на эффективные гарантии против любого нападения".
Ранее Израиль и США совершили попытку полностью уничтожить ядерную программу Ирана в ходе так называемой 12-дневной войны.
Фото ТАСС