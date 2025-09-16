На конференции МАГАТЭ представлен проект декларации о запрете ударов по ядерным объектам

Шесть стран потребовали запрета на атаки по ядерным объектам. На 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ Беларусь, Россия, Китай, Венесуэла, Никарагуа, Иран и еще ряд государств представили проект декларации, призывающей к абсолютному запрету любых нападений на ядерную инфраструктуру и сохранению суверенитета в этой сфере.