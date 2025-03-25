На Лондонской бирже ICE цена нефти Brent упала ниже 65 долларов за баррель впервые с августа 2021-го

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на Лондонской бирже ICE опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 23 августа 2021 года, свидетельствуют данные торгов, пишет ТАСС.

По данным биржи на 14:25 мск, цена Brent снижалась на 7,5 % - до 64,87 доллара за баррель. К 14:45 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне 64,62 доллара за баррель (-7,87 %), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года снизился на 8,56 %, до 61,22 доллара за баррель.

Снижение стоимости нефти продолжается на фоне заявления ОПЕК от 3 апреля о том, что восемь стран ОПЕК+ ускорят рост добычи нефти в мае до 411 тыс. б/с вместо запланированных изначально 135 тыс. б/с.