На острове Крит произошла перестрелка - погибли 2 человека

Два человека погибли и минимум десять пострадали, включая ребенка, в перестрелке двух враждующих семей на греческом острове Крит, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Скай.

"На Крит срочно отправляются глава греческой полиции и глава "греческого ФБР" с командой после кровопролитного инцидента с двумя погибшими и минимум десятью ранеными, среди которых есть ребенок", - говорится в сообщении телеканала.

По данным телеканала, перестрелка произошла утром 1 ноября в поселке Воризия в центральной части Крита. Стрельбу устроили две семьи, находящиеся в состоянии вражды. На данный момент известно о двух погибших - 50-летней женщине и 39-летнем мужчине. Однако телеканал отмечает, что есть неподтвержденная информация о третьем погибшем, а пострадавших может быть больше десяти, так как некоторых привозили в больницы на личных автомобилях.

Скай передает, что как на месте перестрелки, так и в больницах дежурят полицейские.

Поводом для перестрелки считается инцидент, произошедший вечером 31 ноября, когда представители одной семьи по неизвестной причине заложили взрывное устройство в недавно построенное здание, принадлежащее второй семье. Из-за взрыва тогда никто не пострадал, но был нанесен ущерб зданию.