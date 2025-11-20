3.67 BYN
На острове Ява началось извержение вулкана Семеру
Автор:Редакция news.by
На индонезийском острове Ява началось извержение вулкана Семеру. Объявлена сейсмическая опасность наивысшего уровня. Облака дыма и пепла поднимаются на высоту в 2 км.
У подножия вулкана можно было наблюдать сход пирокластического потока - именно так раскаленные газы Везувия уничтожили Помпеи почти 2 тыс. лет назад.
Сейчас, к счастью, обошлось без жертв. Семеру - один из 120 самых активных вулканов Индонезии, и люди давно селятся подальше от него.