На острове Ява началось извержение вулкана Семеру

На индонезийском острове Ява началось извержение вулкана Семеру. Объявлена сейсмическая опасность наивысшего уровня. Облака дыма и пепла поднимаются на высоту в 2 км.

У подножия вулкана можно было наблюдать сход пирокластического потока - именно так раскаленные газы Везувия уничтожили Помпеи почти 2 тыс. лет назад.