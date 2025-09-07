На Посольство РФ в Швеции с дрона сбросили пакет с краской

На Посольство Российской Федерации в Швеции сбросили с помощью дрона пластиковый пакет с краской. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

"Атаки дронов на Посольство и торгпредство России в столице Швеции продолжаются уже более года и стали, как видим, фактически систематическим явлением", - говорится в Telegram-канале российского посольства.