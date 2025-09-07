3.70 BYN
На Посольство РФ в Швеции с дрона сбросили пакет с краской
Автор:Редакция news.by
На Посольство Российской Федерации в Швеции сбросили с помощью дрона пластиковый пакет с краской. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
"Атаки дронов на Посольство и торгпредство России в столице Швеции продолжаются уже более года и стали, как видим, фактически систематическим явлением", - говорится в Telegram-канале российского посольства.
Отмечается, что на фоне подобных инцидентов шведские власти не выполняют свои обязательства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипломатических миссий.