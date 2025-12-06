На Рождество в Германии власти готовятся к атакам террористов

В Германии рождественские ярмарки сопровождаются небывалыми мерами безопасности: пешеходные улицы в центре городов обнесены бетонными блоками, по тротуарам патрулируют усиленные наряды полиции. Правда, немцы это воспринимают как жутковатое соревнование, которое должно выяснить, кто изобретательнее - власти или террористы. К сожалению, в последние годы без нападений на мирных граждан не обходилось в Германии практически ни одно Рождество.