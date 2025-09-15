Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

На саммите в Дохе обсудят будущее сектора Газа

Будущее сектора Газа обсудят 15 сентября в Дохе на саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества.

По информации мировых СМИ, согласно проекту декларации, лидеры арабских и исламских стран хотят восстановить сектор Газа и отвергают любые действия по выселению оттуда палестинцев. Также документ содержит требование срочных действий со стороны мирового сообщества для прекращения атак Израиля.

Отмечается, что действия Тель-Авива против Катара и палестинцев подрывают шансы на мирное сосуществование в регионе. Более того, страны-участницы намерены поддержать все шаги Дохи в ответ на недавний удар Израиля.

сектор Газасаммит