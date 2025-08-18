Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На встречу Трампа и Зеленского в Белом доме прибыли Макрон, Мерц, Стубб и Мелони

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони прибыли в Белый дом на встречу Трампа и Зеленского, сообщает РИА Новости.

Первым из них прибыл президент Финляндии Стубб. Трансляцию ведет телеканал Fox News. 

18 августа президент США Дональд Трамп примет в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

Владимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронФридрих Мерц