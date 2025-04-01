На юго-западе Исландии зафиксировали всплеск активности вулкана

Всплеск активности вулкана Сундхнукур был замечен в юго-западной части Исландии на полуострове Рейкьянес. Власти объявили об эвакуации в городе Гриндавик. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исландскую телерадиокомпанию RUV.

По ее информации, накапливающаяся внутри вулкана магма начала движение в сторону поверхности во вторник в 06:30 (09:30 мск). Отмечается, что может произойти восьмое по счету извержение вулкана Сундхнукур. Однако существует вероятность, что магма так и не достигнет поверхности.

Полиция Гриндавика информировала, что эвакуационные мероприятия завершены. При этом восемь жителей города отказались покидать свои дома.