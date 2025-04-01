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На юго-западе Исландии зафиксировали всплеск активности вулкана
Всплеск активности вулкана Сундхнукур был замечен в юго-западной части Исландии на полуострове Рейкьянес. Власти объявили об эвакуации в городе Гриндавик. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исландскую телерадиокомпанию RUV.
По ее информации, накапливающаяся внутри вулкана магма начала движение в сторону поверхности во вторник в 06:30 (09:30 мск). Отмечается, что может произойти восьмое по счету извержение вулкана Сундхнукур. Однако существует вероятность, что магма так и не достигнет поверхности.
Полиция Гриндавика информировала, что эвакуационные мероприятия завершены. При этом восемь жителей города отказались покидать свои дома.
На территории Исландии находятся 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес произошло несколько извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года, а также в январе, марте, мае, августе и ноябре 2024 года.