Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Началась встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами

Началась встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами

Началась встреча европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Ранее в Белый дом прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.

Белый домДональд ТрампСШАЕС