Началась встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами
Автор:Редакция news.by
Началась встреча европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
Ранее в Белый дом прибыли генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и Владимир Зеленский.