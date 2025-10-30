Начальная школа в Польше подверглась обстрелу, ученики были эвакуированы

Начальная школа в польских Влодарах подверглась обстрелу, ученики были эвакуированы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на RMF24.

На месте происшествия работают правоохранители, ведется расследование. В полиции сообщили, что в здании школы повреждены четыре окна. Информации о задержанных на данный момент нет. Данных о том, кто и откуда произвел выстрелы, у правоохранителей также нет. По неподтвержденным данным польских СМИ, стрельба велась из жилого дома рядом со школой.-