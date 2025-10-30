3.71 BYN
Начальная школа в Польше подверглась обстрелу, ученики были эвакуированы
Начальная школа в польских Влодарах подверглась обстрелу, ученики были эвакуированы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на RMF24.
"Здание начальной школы во Влодарах Опольского воеводства подверглось обстрелу, вероятно, из пневматической винтовки. Было произведено несколько выстрелов", - говорится в материале.
На данный момент эвакуация завершена, информации о пострадавших нет. Администрация школы приняла решение обратиться к родителям с просьбой забрать детей домой.
На месте происшествия работают правоохранители, ведется расследование. В полиции сообщили, что в здании школы повреждены четыре окна. Информации о задержанных на данный момент нет. Данных о том, кто и откуда произвел выстрелы, у правоохранителей также нет. По неподтвержденным данным польских СМИ, стрельба велась из жилого дома рядом со школой.-