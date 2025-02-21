Надуманный предлог. Власти Польши запретили своим крестьянам использовать тракторы "Беларус"

Власти Польши запретили своим крестьянам использовать тракторы "Беларус", выпущенные после 2016 года.



Причиной объявлено несоответствие экологическим нормам и якобы имеющая место вредоносность выхлопа.



Возмущенные фермеры пытались обжаловать это решение. Но на сторону властей стал Верховный суд. Крестьяне жалуются на огромные убытки, которые вызваны совершенно бессмысленными ограничениями.



Вряд ли белорусские тракторы способны нанести польской природе заметный урон. Больший вред несет забор, установленный Польшей на границе с Беларусью.



Эксперты ЮНЕСКО продолжают бить тревогу, что это ограждение крайне негативно влияет на экосистему в Беловежской пуще.