Наказание, штрафы, вид на жительство. В Грузии хотят ужесточить правила пребывания иностранцев

Министерство внутренних дел Грузии подготовило поправки в законодательство, касающиеся борьбы с нелегальной миграцией. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на грузинский телеканал 1TV.

Пакет законодательных поправок "О международной защите" был подготовлен ведомством с целью усовершенствования правил предоставления международной защиты иностранцам или лицам без гражданства, борьбы с нелегальной миграцией и предотвращения злоупотреблений процедурой предоставления убежища.

Отмечается, что поправки были переданы на рассмотрение законодательного органа.

Согласно поправкам, в Уголовный кодекс страны добавляется новый вид наказания - высылка иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок. В Кодекс об административных правонарушениях добавляется новый вид административного наказания - выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию. Увеличиваются штрафы для иностранцев, нарушающих правила пребывания на территории Грузии. Существенно упрощается процедура высылки иностранцев, незаконно находящихся в стране.

Вводится новый механизм, согласно которому на государственной границе Грузии, без допуска иностранца на территорию Грузии, будет рассматриваться вопрос об убежище, если въезд иностранца в страну представляет угрозу государственной безопасности. Сроки рассмотрения и апелляции ходатайств о предоставлении убежища существенно сокращены.