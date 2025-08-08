Налог на дождь начнут платить жители Кипра, но не везде

Жители кипрского округа Никосия начнут платить налог на дождевую воду. Отдавать в бюджет местные будут 0,02 процента от стоимости недвижимости. Губернатор округа назвал это небольшой, но необходимой платой.



Деньги направят на очистку и обслуживание ливневок, чтобы предотвратить затопления. Как признались власти, часть городской канализационной инфраструктуры не обслуживалась годами. Решение проблемы возложили на кошельки жителей.