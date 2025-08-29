3.69 BYN
Наращивать давление на Россию. Министры иностранных дел и обороны Евросоюза собирутся в Копенгагене
Автор:Редакция news.by
Новые санкции против России и поставки оружия Украине: министры иностранных дел и обороны Евросоюза собираются на неформальную двухдневную встречу в Копенгагене.
Обсудят там "гарантии безопасности" для Киева после конфликта, которые они пока видят в инвестициях в производство оружия на украинской территории и отправку туда своих войск.
Еврокомиссия представит 19-й пакет санкций, который ее глава Урсула фон дер Ляйен обещает принять уже в сентябре. Специальными гостями встречи станут генсек НАТО и глава комитета Европарламента по иностранным делам.
Оба уже объявили, что будут призывать министров наращивать давление на Россию и прилагать все усилия для форсированной милитаризации Евросоюза.