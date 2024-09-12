НАТО настраивает Эстонию на ведение военных действий

Об этом сообщил начальник Генштаба балтийской республики. Новые вводные от НАТО генерал назвал "фундаментальным изменением" для военной доктрины страны.



Ранее от Эстонии ожидалось, что она сможет продержаться до 10 дней перед тем, как на ее территорию перебросят основные силы альянса. Видимо, сейчас НАТО готовит Эстонию к роли самодостаточного агрессора.