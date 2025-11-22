НАТО отрабатывает сценарий войны с Россией

Масштабные учения НАТО проходят в акватории Средиземного моря. "Удар Нептуна" является сценарием войны с Россией.

В маневрах принимают участие военные США и еще 9 стран - членов Североатлантического альянса, среди которых Великобритания, Греция, Польша и Турция.