НАТО отрабатывает сценарий войны с Россией
Автор:Редакция news.by
Масштабные учения НАТО проходят в акватории Средиземного моря. "Удар Нептуна" является сценарием войны с Россией.
В маневрах принимают участие военные США и еще 9 стран - членов Североатлантического альянса, среди которых Великобритания, Греция, Польша и Турция.
Военнослужащие отрабатывают "дальние удары на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России". В учениях задействованы, кроме прочего, авианосцы Великобритании и Италии.