Нацсобрание Франции отклонило ходатайство об импичменте Макрону

Макрона опять пронесло. Нацсобрание Франции отклонило ходатайство об импичменте.

Предложение инициировала партия "Непокоренная Франция". И даже несмотря на 104 подписи депутатов, документ признали "неприемлемым" для рассмотрения.

Значит, пока политическая арифметика на стороне Макрона.

Франция в глубоком кризисе - и в политическом, и в экономическом. Страна в рекордной долговой яме: госдолг - уже более 3 трлн евро, дефицит бюджета - 44 млрд.