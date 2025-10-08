3.69 BYN
Нацсобрание Франции отклонило ходатайство об импичменте Макрону
Автор:Редакция news.by
Макрона опять пронесло. Нацсобрание Франции отклонило ходатайство об импичменте.
Предложение инициировала партия "Непокоренная Франция". И даже несмотря на 104 подписи депутатов, документ признали "неприемлемым" для рассмотрения.
Значит, пока политическая арифметика на стороне Макрона.
Франция в глубоком кризисе - и в политическом, и в экономическом. Страна в рекордной долговой яме: госдолг - уже более 3 трлн евро, дефицит бюджета - 44 млрд.
Напряжение во французском обществе накаляется. В ближайшее время Макрон обратится к нации с экстренным сообщением.