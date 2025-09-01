Науседа призвал усилить санкции в отношении России

Военная помощь Украине должна быть увеличена, а санкции в отношении России усилены. С такими заявлениями выступил президент Литвы на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии фон дер Ляйен.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Науседа отметил, что речь идет о сильной украинской армии в сочетании с крупным европейским и трансатлантическим присутствием.