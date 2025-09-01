3.69 BYN
Науседа призвал усилить санкции в отношении России
Автор:Редакция news.by
Военная помощь Украине должна быть увеличена, а санкции в отношении России усилены. С такими заявлениями выступил президент Литвы на совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии фон дер Ляйен.
Науседа подчеркнул, что 19-й пакет антироссийских санкций должен затронуть стратегические отрасли: атомную промышленность, нефтегазовый сектор, банковскую сферу и теневой флот.
Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Науседа отметил, что речь идет о сильной украинской армии в сочетании с крупным европейским и трансатлантическим присутствием.