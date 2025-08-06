Навроцкий призвал изменить конституцию Польши

В Польше состоялась передача власти. Кароль Навроцкий принял присягу и вступил в должность президента. Начал с того, что на церемонии инаугурации призвал изменить конституцию Польши.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

"В последнее время было так много конфликтов из-за полномочий, а польская конституция нарушалась так регулярно, что мы как политический класс должны начать работать над решениями для новой конституции, которая, я надеюсь и верю, будет готова к принятию в 2030 году".

Курс на национальные интересы страны

В своей речи Навроцкий объявил о намерении создать сильнейшую армию в НАТО среди европейских государств и отказаться от перехода на евро.

Премьер Туск расценил это как попытку узурпировать полномочия правительства и пообещал "стоять на своем".