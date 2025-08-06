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Навроцкий призвал изменить конституцию Польши
В Польше состоялась передача власти. Кароль Навроцкий принял присягу и вступил в должность президента. Начал с того, что на церемонии инаугурации призвал изменить конституцию Польши.
Кароль Навроцкий, президент Польши:
"В последнее время было так много конфликтов из-за полномочий, а польская конституция нарушалась так регулярно, что мы как политический класс должны начать работать над решениями для новой конституции, которая, я надеюсь и верю, будет готова к принятию в 2030 году".
Курс на национальные интересы страны
В своей речи Навроцкий объявил о намерении создать сильнейшую армию в НАТО среди европейских государств и отказаться от перехода на евро.
Премьер Туск расценил это как попытку узурпировать полномочия правительства и пообещал "стоять на своем".
Не особо рады и в Брюсселе. Новоиспеченный польский лидер поддерживает курс на национальные интересы страны: требует от Украины признания военных преступлений времен Второй мировой войны, включая Волынскую резню. Кроме того, выступает против миграционного пакта ЕС, который считает "немецким".