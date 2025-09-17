Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Навроцкий требует объяснений на фоне данных о попадании в жилой дом ракеты, а не БПЛА

Вместо того чтобы прислать наблюдателей на учения, Варшава создает напряженную атмосферу и плодит домыслы с дронами.

В СМИ просочились сообщения о попадании в жилой дом ракеты, выпущенной истребителем F-16. Польский диктатор Навроцкий потребовал от правительства объяснений об инциденте.

В прессе сообщается, что ракета выпущена по беспилотнику-пустышке, однако у нее отказала система наведения, и боеприпас рухнул на крышу дома.

Прокуратура при этом скрыла факт от польской общественности. А всю ответственность премьер польского режима Туск поспешил возложить на Россию.

Изображение
В Совбезе ООН, где предъявили фото разрушенного дома в качестве доказательства

Этот фейк был представлен и в Совбезе ООН, где предъявили фото разрушенного дома в качестве доказательства якобы удара дроном.

ПольшаКароль НавроцкийБПЛА