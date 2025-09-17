3.64 BYN
Навроцкий требует объяснений на фоне данных о попадании в жилой дом ракеты, а не БПЛА
Автор:Редакция news.by
Вместо того чтобы прислать наблюдателей на учения, Варшава создает напряженную атмосферу и плодит домыслы с дронами.
В СМИ просочились сообщения о попадании в жилой дом ракеты, выпущенной истребителем F-16. Польский диктатор Навроцкий потребовал от правительства объяснений об инциденте.
В прессе сообщается, что ракета выпущена по беспилотнику-пустышке, однако у нее отказала система наведения, и боеприпас рухнул на крышу дома.
Прокуратура при этом скрыла факт от польской общественности. А всю ответственность премьер польского режима Туск поспешил возложить на Россию.
Этот фейк был представлен и в Совбезе ООН, где предъявили фото разрушенного дома в качестве доказательства якобы удара дроном.