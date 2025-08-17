С одной стороны жалко, с другой - совершенно нет. Новоизбранному президенту Польши в наследство досталась страна, пожираемая коррупцией и переделом власти.

Сразу несколько громких скандалов встряхнули информационное поле Гиены Европы и Премьер-министра страны. О них чуть позже.

А вот Кароль Навроцкий пока смотрит на все происходящее с недоумением: ему еще предстоит понять, что такое польская политика и с чем ее едят.

Впрочем, одно уже понятно - внутренняя грызня польских элит только начинается. Пыль столбом - иначе и не описать. Веселые времена, впрочем, они и не заканчивались, наступили в Польше. Кароль Навроцкий наконец-то получили бразды правления, чем не на шутку расстроил Брюссель. Во время своей инаугурационной речи тот прямо заявил, что его страна не будет больше плясать под еэсовскую дудку, мол, национальные интересы важнее.

Кароль Навроцкий, президент Польши

Кароль Навроцкий, президент Польши:

"Я буду голосом тех, кто хочет видеть суверенную Польшу. Страну, которая находится в Европейском союзе, но которая им не является. В дискуссиях с польским правительством, в своих решениях на международной арене я, конечно, буду поддерживать отношения внутри ЕС, но я никогда не соглашусь с тем, чтобы союз лишил Польшу полномочий".

Конечно, это еще совершенно не значит, что в полку адекватных европейцев в лице Венгрии и Словакии. Навроцкий - тот еще жук, и его отношение что к нашей стране, что к России совершенно известно. Дружелюбием там и не пахнет. Но с другой стороны, не настроен он и к конструктивному диалогу с Туском. И это взаимно. Для нас это значит, что ближайшие годы, мы будем наблюдать за процессом взаимных обвинений, палок в колеса и перепалок.

Дональд Туск, премьер-министр польского режима

Дональд Туск, премьер-министр польского режима:

"Надеюсь, что этот довольно высокомерный и конфронтационный тон не будет иметь никаких практических последствий. Но если потребуется, мы, конечно, будем твердо стоять на своем как хранители Конституции… Мы это переживем, разберемся с этим, и я думаю, президент быстро привыкнет к реальной ситуации в Польше. А реальность такова, что президент представляет, а правительство управляет".

Как управляет правительство - вопрос интересный. Очень хорошо для своих карманов и крайне отвратительно для простых граждан. Скандалы с растратами и коррупцией стали обыденностью. И все больше это напоминает снежный ком. Вот очередной пример. Главный прокурор страны начал расследование нецелевого использования средств европейского Фонда восстановления после пандемии, а Еврокомиссия потребовала срочных объяснений на этот счет. Деньги, выделенные на восстановление туриндустрии, шли на покупку яхт, роскошной мебели и дорогой техники, а также на строительство саун. Всего на восстановление туристического сектора было выделено 280 млн евро, сколько из них ушло не по назначению - неизвестно.

Матеуш Куржеевский, депутат сейма от партии "Право и справедливость"

Матеуш Куржеевский, депутат сейма от партии "Право и справедливость" (Польша):

"Дональд Туск в очередной раз обманул польский народ. Он выставил на посмешище свой пост. Туск распорядился разместить перед клубом свингеров табличку с надписью "Финансируется Европейским союзом". Он просто превращает Польшу в мем".

"Деньги были выброшены на ветер. Предприниматели и частные лица должны были иметь широкий доступ к ним. Но оказалось, что средства получили самые богатые и их друзья. У нас есть депутаты, которые даже не скрывали факта, что их друзья и семьи также получили эти деньги", - задается вопросом депутат сейма от польской партии "Право и справедливость" Ольга Семенюк.

Согласитесь, обвинения серьезные. Но похоже, и эта авантюра в очередной раз сойдет с рук Туску и его приспешникам. Ведь в разбрасывании деньгами виновато не нынешнее правительство, а предыдущее. Якобы тогда партия власти в лице "ПиС" вела антиевропейскую политику и сама во всем виновата. В общем если и есть олицетворение ужа на сковородке, то это он и есть. Тут ему еще подсобили наши змагары и киевские бандеровцы. На концерте одного Коржа те устроили настоящий шабаш с наркотиками, оружием и прочее. Они не только нарушали общественный порядок, но и додумались развернуть флаги организации украинских националистов.

Как итог - Туск снова молодец. Он бодро отчитался о восстановлении справедливости и защите исторической памяти. В переводе на русский - 57 граждан Украины и 6 граждан нашей страны в ближайшее время будут выдворены из страны. Если украинцев с распростертыми объятиями будут ждать на фронте, то белорусов, уверен, тщательно проверят на причастность к действиям в 2020-м со всеми вытекающими. Но чтобы еще больше извернуться, премьер польского режима сделал шаг конем - во всем обвинил Россию, якобы та делает все, чтобы рассорить Варшаву и Киев.

Дональд Туск, премьер-министр польского режима:

"Путин не получит подарок в виде конфликта между украинцами и поляками или, в более широком смысле, между Украиной и Европой. Именно это является целенаправленной и определенной целью российской разведки и действий России в Польше: натравливать украинцев на поляков".

Нужно отдать должное - умение притягивать непритягиваемое у поляков совершенствуется и модернизируется безостановочно. И на фоне подобных происшествий как-то теряется еще одно загадочное коррупционное дело. Касается оно закупок оружия у Сеула. Сейчас ответственные службы расследуют деятельность варшавской компании, получившей почти 25 млн долларов от южнокорейского оборонного предприятия за консультационные услуги. Следователи подозревают, что в счетах-фактурах были искажены обстоятельства, имеющие значение для определения налоговых обязательств. При этом доходы неназванной фирмы резко возросли одновременно с подписанием первых корейских оборонных контрактов. В общем, дело темное.

Польский полицейский

И знаете, в этой ситуации Кароль Навроцкий выглядит пока как беспомощный ребенок, хоть внешность говорит об обратном. Он то бросается угрожать Туску, то обещает разобраться с Зеленским, бандеровцами и Волынской резней. Но выглядит пока как-то неубедительно - ну, нет решимости в его речах.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

"Мы знаем, что в Украине, даже в системе государственного образования, символика Бандеры не описывается в соответствии с историческими исследованиями. Это были убийцы, извращенцы. Необходимо сказать, что они ответственны за гибель около 120 тыс. человек, включая наших сограждан, наших предков. Поэтому мы должны решительно отреагировать и принять законопроект, чтобы криминализировать это и не допустить повторения подобных ситуаций".