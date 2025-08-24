3.70 BYN
Названа предварительная причина ЧП в детском магазине в Москве
Автор:Редакция news.by
Разгерметизация газового баллона названа предварительной причиной ЧП в Центральном детском магазине в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Взрыв произошел в Центральном детском магазине в Москве, есть пострадавшие
Отмечается, что в ЧП один человек погиб. Двоих госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.
Здание оцеплено по периметру аварийной лентой, дежурят сотрудники полиции. На место прибыли до десяти карет скорой помощи, чуть больше автомобилей пожарной охраны.
Признаков пожара в здании Центрального детского магазина в Москве нет, проинформировали в МЧС.