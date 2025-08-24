Названа предварительная причина ЧП в детском магазине в Москве

Взрыв произошел в Центральном детском магазине в Москве, есть пострадавшие news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/337fde3e-49c2-490c-892f-6e449a47947f/conversions/52eb81df-a21b-42b9-b221-38b850ede66c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/337fde3e-49c2-490c-892f-6e449a47947f/conversions/52eb81df-a21b-42b9-b221-38b850ede66c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/337fde3e-49c2-490c-892f-6e449a47947f/conversions/52eb81df-a21b-42b9-b221-38b850ede66c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/337fde3e-49c2-490c-892f-6e449a47947f/conversions/52eb81df-a21b-42b9-b221-38b850ede66c-xl-___webp_1920.webp 1920w Взрыв произошел в Центральном детском магазине в Москве, есть пострадавшие

Разгерметизация газового баллона названа предварительной причиной ЧП в Центральном детском магазине в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Отмечается, что в ЧП один человек погиб. Двоих госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

Здание оцеплено по периметру аварийной лентой, дежурят сотрудники полиции. На место прибыли до десяти карет скорой помощи, чуть больше автомобилей пожарной охраны.