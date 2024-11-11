NBC: 2 помилованных Байденом заключенных попросили не отменять им смертную казнь

Двое осужденных за убийство заключенных, которым президент США Джо Байден ранее смягчил наказание до пожизненного срока, попросили федеральный суд не отменять им смертную казнь, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

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В декабре 2024 года президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 лиц, приговоренных к смертной казни на федеральном уровне, заменив ее пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.

"Двое из 37 федеральных заключенных, чьи смертные приговоры были смягчены в прошлом месяце президентом Джо Байденом, заняли необычную позицию - они отказываются подписывать документы, подтверждающие помилование", - говорится в материале.

По данным телеканала, отбывающие наказание в штате Индиана заключенные Шеннон Агофски и Лен Дэвис считают, что согласие на смягчение наказания может помешать им в обжаловании приговоров. Отмечается, что они оба не признают себя виновными в убийствах, за которые осуждены.