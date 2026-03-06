NBC: США подтвердили удар по школе в Минабе

Люди выкрикивают антиамериканские и антиизраильские лозунги. В стране растет количество жертв эскалации. В их числе 165 погибших в школе для девочек в Минабе. В ряде СМИ появились сообщения, что за ударами стоят американские военные. Как пишет канал NBC, американская администрация на закрытом совещании сообщила конгрессменам, что действительно наносила удары в районе, где располагается школа. Так или иначе президент США Дональд Трамп не отступает от плана. После заявления о том, что США будет добиваться смены руководства Ирана, он написал новый пост о том, что никакой сделки с Тегераном не будет, кроме безоговорочной капитуляции. В то же время армия Израиля сообщила, что "нанесла удар по иранскому командиру высокого ранга" в Тегеране. Его личность не называется. Со своей стороны Иран дал понять: сдавать позиции не намерен. Как заявил посол Исламской Республики в России, его страна не боится наземной операции, потому что располагает силами "перебить всех на земле".