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Не работают, а сидят на пособиях. В ФРГ призвали прекратить выплаты украинским беженцам

Очередная зрада откуда не ждали. Премьер-министр Баварии призывает лишить всех украинских беженцев в Германии права на получение гражданского пособия.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призывает лишить беженцев из Украины пособия

Маркус Зедер отметил, что подобный уровень выплат украинским беженцам не предоставляет ни одна другая страна, и это объясняет, почему в ФРГ приезжие из "Незалежной" практически.

По данным министерства социальных дел ФРГ, только в 2024 году на выплаты гражданского пособия украинским беженцам затрачено более 6 млрд. евро. По словам политика, выплаты нужно отменить и только прибывшим, и тем, кто уже давно живет в Германии.

беженцыФРГпособия