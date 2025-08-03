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Не работают, а сидят на пособиях. В ФРГ призвали прекратить выплаты украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
Очередная зрада откуда не ждали. Премьер-министр Баварии призывает лишить всех украинских беженцев в Германии права на получение гражданского пособия.
Маркус Зедер отметил, что подобный уровень выплат украинским беженцам не предоставляет ни одна другая страна, и это объясняет, почему в ФРГ приезжие из "Незалежной" практически.
По данным министерства социальных дел ФРГ, только в 2024 году на выплаты гражданского пособия украинским беженцам затрачено более 6 млрд. евро. По словам политика, выплаты нужно отменить и только прибывшим, и тем, кто уже давно живет в Германии.