Маркус Зедер отметил, что подобный уровень выплат украинским беженцам не предоставляет ни одна другая страна, и это объясняет, почему в ФРГ приезжие из "Незалежной" практически.



По данным министерства социальных дел ФРГ, только в 2024 году на выплаты гражданского пособия украинским беженцам затрачено более 6 млрд. евро. По словам политика, выплаты нужно отменить и только прибывшим, и тем, кто уже давно живет в Германии.